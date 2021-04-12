Порядка 175 тонн сена мог уничтожить пожар в Браславском районе, часть успели спасти

ННВ • 12/4/21 11:26 • Здарэнні

Вечером 11 апреля в деревеньке на границе с Литвой в Браславском районе загорелся склад сена, где находилось порядка 175 тонн сена в 350 рулонах.



Пожарные получили сообщение о возгорании в 18:09. Когда пожарные цистерны доехали до места, спрессованное сено уже горело открытым пламенем.

В результате пожара огнем было повреждено 150 рулонов, что составляет примерно 75 тонн сена. Еще 200 катушек пожарным удалось оградить от огня, в результате они спасли порядка 100 тонн сена.

В результате пожара никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка, устанавливается его причина. Кроме того, если верить сообщению МЧС, пока неизвестно, чье это сено.