Порядка 175 тонн сена мог уничтожить пожар в Браславском районе, часть успели спасти

• 12/4/21 11:26 • Здарэнні

Вечером 11 апреля в деревеньке на границе с Литвой в Браславском районе загорелся склад сена, где находилось порядка 175 тонн сена в 350 рулонах.
Порядка 175 тонн сена мог уничтожить пожар в Браславском районе, часть успели спасти. Фото МЧС

Пожарные получили сообщение о возгорании в 18:09. Когда пожарные цистерны доехали до места, спрессованное сено уже горело открытым пламенем.

В результате пожара огнем было повреждено 150 рулонов, что составляет примерно 75 тонн сена. Еще 200 катушек пожарным удалось оградить от огня, в результате они спасли порядка 100 тонн сена.

Порядка 175 тонн сена мог уничтожить пожар в Браславском районе, часть успели спасти. Фото МЧС

В результате пожара никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка, устанавливается его причина. Кроме того, если верить сообщению МЧС, пока неизвестно, чье это сено.

Порядка 175 тонн сена мог уничтожить пожар в Браславском районе, часть успели спасти. Фото МЧС

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