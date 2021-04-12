Нового прокурора Витебской области прислали из столицы, это Игорь Украинец

ННВ • 12/4/21 16:13 • Палітыка

На должность прокурора Витебской области назначили Игоря Украинца, он всю жизнь проработал в столице.



47-летний Игорь Украинец перейдет на работу в Витебск с должности заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом и заместителя прокурора Минска.

В 1996 году, он окончил Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение». А в 1997 году стал помощником прокурора Партизанского района столицы, затем работал следователем старшим следователем этой же прокуратуры.

В 1999-2002 годах – прокурор отдела прокуратуры города Минска по надзору за следствием в органах прокуратуры, заместитель начальника этого же отдела. А с 2002 по 2004 год – заместитель прокурора Первомайского района Минска.

В 2004 году господин Украинец стал старшим помощником прокурора Минска по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности и начальником организационно-контрольного отдела столичной прокуратуры. С 2007 по 2018 год занимал должность прокурора Ленинского района, а с 2018 по 2020 год – прокурора Московского района столицы.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

На посту прокурора Витебской области Игорь Украинец сменил Вадима Сущинского, которого прислали на эту должность самом конце 2016 года из Гомельской области.