Движение маршруток в Орше стало отображаться на Яндекс.Картах

Сяржук Серабро • 12/4/21 12:08 • Падзеі

Теперь жители Орши могут отслеживать движение общественного транспорта своего города на компьютере или мобильном гаджете при помощи сервиса навигации от российского поисковика Яндекс.



Отображение движения городских автобусов для Орши Яндекс включил на своих картах еще осенью 2020 года.

Теперь же, кроме автобусов, на Яндекс.Карте видно, где в настоящий момент находятся и маршрутные такси, курсирующие по Орше.

В областном центре движение маршруток на картах Яндекса стало отображаться пару месяцами раньше — в начале февраля.