В Лепельском районе мужчина застрял в печи, пришлось вызывать пожарных

Зоя Машэка • 11/4/21 11:29 • Здароўе

10 апреля в поселке Белоозерный Лепельского района пожилой мужчина застрял рукой в технологическом отверстии печки. Самостоятельно освободиться из этого капкана он не смог.



После звонка спасателям на помощь 59-летнему жителю поселка направили расчет пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского РОЧС. Они обнаружили. Что мужчина сидит у печи, а его рука застряла в технологическом отверстии, которое он, вероятно прочищал.

Просто так извлечь застрявшую руку не удалось, поэтому при помощи пожарного топорика пришлось расширить отверстие — вынуть несколько кирпичей из кладки печи.

После освобождения руку мужчины осмотрели медики бригады «скорой». В оказании медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.