В Лепельском районе мужчина застрял в печи, пришлось вызывать пожарных
10 апреля в поселке Белоозерный Лепельского района пожилой мужчина застрял рукой в технологическом отверстии печки. Самостоятельно освободиться из этого капкана он не смог.
После звонка спасателям на помощь 59-летнему жителю поселка направили расчет пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского РОЧС. Они обнаружили. Что мужчина сидит у печи, а его рука застряла в технологическом отверстии, которое он, вероятно прочищал.
Просто так извлечь застрявшую руку не удалось, поэтому при помощи пожарного топорика пришлось расширить отверстие — вынуть несколько кирпичей из кладки печи.
После освобождения руку мужчины осмотрели медики бригады «скорой». В оказании медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.