В Лепельском районе мужчина застрял в печи, пришлось вызывать пожарных

• 11/4/21 11:29 • Здароўе

10 апреля в поселке Белоозерный Лепельского района пожилой мужчина застрял рукой в технологическом отверстии печки. Самостоятельно освободиться из этого капкана он не смог.
Мужчина застрял рукой в печи. Фото МЧС

После звонка спасателям на помощь 59-летнему жителю поселка направили расчет пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского РОЧС. Они обнаружили. Что мужчина сидит у печи, а его рука застряла в технологическом отверстии, которое он, вероятно прочищал.

Просто так извлечь застрявшую руку не удалось, поэтому при помощи пожарного топорика пришлось расширить отверстие — вынуть несколько кирпичей из кладки печи.

После освобождения руку мужчины осмотрели медики бригады «скорой». В оказании медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 