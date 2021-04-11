В колонии под Витебском человек получил тяжелые травмы по «личной неосторожности»

Сяржук Серабро • 11/4/21 12:55 • Здароўе

Инцидент с получением тяжёлой производственной травмы произошел в 2021 году в исправительной колонии №3 «Витьба», которая находится под Витебском.



Тяжёлые производственные травмы при падении с высоты были получены в этой колонии при следующих обстоятельствах: при передвижении по ровной поверхности и лестничному маршу из-за личной неосторожность работника.

Всего за три месяца 2021 года, согласно сообщению первого заместителя начальника Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Сергея Ануфриева, в Витебской области зафиксировано 20 несчастных случаев, повлекших получение тяжёлых травм, 6 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве.

Рост количества тяжелых травм по сравнению с таким же периодом 2020 года превысил 5%, смертельных случаев — 20%.