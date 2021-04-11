Сообщение о минировании нескольких предприятий в Витебске пришло на электронный адрес одной из организаций

Сяржук Серабро • 11/4/21 20:31 • Здарэнні

11 марта из-за получения сообщения о минировании территорию ряда предприятий Витебска проверяли саперы.



Скопление силовиков заметили горожане. Как рассказал «ННВ» работник одного из предприятий, по неофициальной информации сообщение об угрозе взрыва пришло на электронный адрес какой-то организации в Орше. В нем указывалось, что в Витебске заминированы объекты СЭЗ в Журжево, в Первомайском районе и Витебский завод промышленной переработки.

Территорию объектов, указанных в письме, проверили саперы, но, судя по всему, никаких взрывоопасных предметов не нашли. Также, по свидетельству очевидцев, на предприятия приезжали представители СК.

Пока ни милиция, ни Следственный комитет по этому поводу никаких официальных сообщений не распространяли.

Напомним, что месяц назад было получено сообщение о минировании в Витебске 10 средних школ. Никаких взрывоопасных предметов тогда не нашли.