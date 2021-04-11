Александр Буйнов неожиданно исчез из программы «Славянского базара в Витебске»

Сяржук Серабро • 11/4/21 15:02 • Культура

Фестиваль «Славянский базар в Витебске», похоже, лишился еще одной звезды — из афиши вдруг исчез российский певец Александр Буйнов.



Народный артист РФ и член партии «Единая Россия» был заявлен в концерте «Золотой хит», который должен пройти в Летнем амфитеатре в ночь с 16 на 17 июля — том самом концерте, в котором отказалась участвовать Наташа Королева. Теперь из списка участников этого шоу пропал и Буйнов.

Это изменение в программе фестиваля, как и предыдущие, никак не комментируется его дирекцией на официальном сайте.

Впрочем, не понятно, связано ли отсутствие Александра Буйнова в обновленной афише «Славянского базара» с присоединением артиста к бойкоту фестиваля, или же он не появится в Витебске по другим причинам — например, в прошлом году Буйнов не смог приехать на «Славянский базар» из-за операции по удалению жёлчного пузыря.

Исследовав страницы певца в социальных сетях, мы не нашли никаких его заявление по поводу участия или неучастия в фестивале, как и следов какого либо давления на артиста поклонников, с целью склонить его к отказу от выступления в Беларуси.

Напомним, что осенью Буйнов оказался в центре скандала, после того как вместе с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым принял участие в записи клипа «Любимую не отдают» в поддержку Александра Лукашенко. Позже его директор оправдывалась, что певец не знал о цитате Лукашенко в тексте композиции и вообще не думал, что эта песня может быть воспринята как поддержка политика.