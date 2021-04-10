Жителям Бешенковичей, пострадавшим из-за плохой воды, сделают перерасчет

Сяржук Серабро • 10/4/21 13:31 • Здароўе

Жителей Молодежной улицы в Бешенковичах, где люди попали в больницу из-за плохой воды, предупредили, что пересчитают плату за водопровод.



В городском поселке появились объявления о том, что 10 и 11 апреля контролеры филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскооблводоканал» будут составлять акты для перерасчета оплаты услуг по водоснабжению из-за ухудшения качества подаваемой воды в период с 29 марта по 31 апреля. Фото этого объявления вчера опубликовали в паблике «Типичные Бешенковичи».

С учетом того, что в апреле только 30 дней, в объявление закралась какая-то ошибка. Таким образом перерасчет, скорее всего, проведут либо с 29/03 по 31/03 (за три дня), либо с 29.04 по 1/04 (за четыре дня).

Напомним, что в конце марта по данным Следственного комитета произошел инцидент на станции обезжелезивания «Молодежная», в результате которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось.

По последним доступным данным, в городском поселке только госпитализировать пришлось 29 человек. В подавляющем большинстве в больницу попали дети.

По состоянию на 2 апреля на станции обезжелезивания «Молодежная» продолжались регламентные работы, весь горпоселок запитывался от одной станции, поэтому продолжался подвоз питьевой воды автоцистернами.