Канализационные стоки перелились и попали в небольшое озеро в Глубоком

ННВ • 10/4/21 11:01 • Экалогія

8 апреля в Глубоком произошел перелив канализационных стоков из смотрового колодца, в результате они попали в озеро Подлазное?



По информации МЧС перелив произошел из-за засора железобетонного канализационного коллектора диаметром 300 миллиметров и глубиной залегания 2 метра на Советской улице райцентра.

Отключение потребителей от канализации не проводили, засор удалось устранить к 21:45 того же дня. На следующий день работники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля должны были обследовать акваторию озера и взять пробы воды для проведения анализов.

Озеро Подлазное (также известно как Подлужное) имеет площадь зеркала всего 0,16 квадратного километра. Ручьями оно соединяется с соседними озерами Мушкатское и Великое.