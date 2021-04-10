Канализационные стоки перелились и попали в небольшое озеро в Глубоком
8 апреля в Глубоком произошел перелив канализационных стоков из смотрового колодца, в результате они попали в озеро Подлазное?
По информации МЧС перелив произошел из-за засора железобетонного канализационного коллектора диаметром 300 миллиметров и глубиной залегания 2 метра на Советской улице райцентра.
Отключение потребителей от канализации не проводили, засор удалось устранить к 21:45 того же дня. На следующий день работники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля должны были обследовать акваторию озера и взять пробы воды для проведения анализов.
Озеро Подлазное (также известно как Подлужное) имеет площадь зеркала всего 0,16 квадратного километра. Ручьями оно соединяется с соседними озерами Мушкатское и Великое.
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