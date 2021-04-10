Банк за долги распродает недвижимость телезавода «Витязь»

Сяржук Серабро • 10/4/21 12:30 • Эканоміка

«Беларусбанк» выставил на продажу ряд объектов недвижимости телезавода «Витязь». «ННВ» узнали цены.



Сообщения о продаже зданий из комплекса телезавода размещено в разделе по реализации залогового имущества официального сайта банка. На продажу выставлены торговый дом, столовая, производственный корпус и прочее.

Сначала появилось сообщение о продаже здания торгового дома (улица Петруся Бровки, 13А/10) площадью 3377,5 квадратного метра. На сайте говорится, что в результате переоценки стоимость объекта составляет 2 107 000 рублей.

Известно, что в январе 2020 года это здание выставлялось на аукцион с начальной ценой 2 420 000 рублей. Желающих приобрести этот лот тогда не нашлось.

Позже «Беларусбанк» опубликовал список зданий комплекса телезавода, которые предлагаются к продаже, как имущество должников. Цены на недвижимость установлены следующие:

торговый дом (улица Петруся Бровки, 13А/10) площадью 3377,5 квадратного метра — 2 420 000 рублей;

производственно-бытовой корпус №6 (площадка 1, улица Петруся Бровки, 13А/26) площадью 10 342 квадратных метра — 2 494 000 рублей;

столовая №107 на 1000 посадочных мест (улица Петруся Бровки, 13А/22) площадью 5 992 квадратных метра — 2 560 000 рублей;

административно-бытовой корпус №15а (площадка 1, улица Петруся Бровки, 13А/12) площадью 5 003 квадратных метра — 1 850 000 рублей;

здание культурно-просветительное (корпус №10А) (улица Петруся Бровки, 13А/21) площадью 1 926 квадратных метров — 1 022 000 рублей.

Там же на продажу выставлены еще три здания:

спортивный комплекс (улица Петруся Бровки, 19А) площадью 1 552 квадратных метра — 626 180 рублей;

торговый дом (улица Петруся Бровки, 50/1) площадью 2 994,1 квадратного метра — 2 340 000 рублей;

производственный корпус №5 (улица Петруся Бровки, 50/9) площадью 7 945,6 квадратного метра — 1 932 000 рублей.

Кроме того, сегодня было опубликовано постановление Совмина об отчуждении находящегося в собственности ОАО «Витязь» капитального строения на улице Петруся Бровки, 50/10 оценочной стоимостью 680 839 рублей 47 копеек путем продажи его на аукционе. Начальная цена будет не ниже 817 007 рублей 36 копеек, а если аукцион не состоится, цену могут снизить на 20%. Согласно информации СЭЗ «Витебск», это двухэтажное складское помещение общей площадью 2127 квадратных метров.

О попытке реализовать часть неиспользуемой телезаводом недвижимости «Народные новости Витебска» сообщали в 2019 году.