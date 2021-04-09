Население Витебска за 2020 год сократилось почти на 2 тыс. человек, это в 3 раза больше, чем за 2019

Сяржук Серабро • 09/4/21 19:27 • Грамадства

За 2020 год в Витебске стало меньше на 1913 горожан, с 2006 по 2018 год население областного центра только росло. Население Витебской области сократилось на 13 261 человек.



Практически с начала 2000-х годов за исключением пары тройки лет население Витебска увеличивалось, если в 2001 году здесь было 347 828 горожан, то теперь — 362 949.

Однако, согласно отчету о численности населения Беларуси на 1 января 2021 года, за 2019 год население областного центра сократилось на 571 человека, а вот в 2020 — сразу на 1913. Т.е. в прошлом году город потерял в 3,3 раза больше жителей, чем в позапрошлом. Похожие цифры наблюдаются только в 2001 году, когда витеблян стало на 2197 человек меньше.

Население Витебской области в целом за 2020 год уменьшилось на 13 261 человек. Это самое сильное сокращение численности жителей изо всех регионов Беларуси как в абсолютном, так и в относительном выражении. Население северного региона сократилось сразу на 1,17%. В Могилёвской области при этом на 0,9%, в Гомельской — на 0,8%, в Гродненской — на 0,75%, в Брестской — на 0,7%, в Минске — на 0,5%, а в Минской области практически не изменилось.

Это рекордный показатель более чем за десять лет — с 2007 года подобных масштабов снижения количества жителей в регионе не фиксировалось.

Самое сильное ускорение уменьшения населения наблюдается по западу Витебской области. Так, в Глубокском районе за 2020 год сокращение населения увеличилось 1,88 раза по сравнению с 2019 годом (461 человек вместо 245), в Поставском — в 1,84 раза (684 человека вместо 372), в Браславском — в 1,74 раза (406 человек вместо 234).

С чем связана такая динамика, трудно сказать. Это могло произойти и из-за увеличения смертности в результате эпидемии COVID-19, и в результате роста эмиграции из Беларуси из-за политического кризиса во второй половине прошлого года. Данные по смертности в Беларуси за 2020 год пока так и не опубликованы.