Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками в Лепельском районе, есть погибший

Іван Дзедушкін • 09/4/21 12:23 • Здарэнні

Столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошло 8 апреля у деревни Ствольно Лепельского района. Один из пострадавших в ДТП умер в «скорой» при доставлении в больницу.



Около девяти часов утра 28-летний водитель «Volkswagen» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где зацепил «Nissan», за рулем которого находился 53-летний житель Лепеля, сообщили «ННВ» в областной ГАИ.

После этого «Volkswagen» врезался в автомобиль «Renault», ехавший навстречу. В результате дорожно-транспортного происшествия в «Renault» оказался заблокирован 36-летний пассажир, сотрудники ГАИ вызвали на помощь спасателей.

Пострадавший мужчина находился в бессознательном состоянии. Спасатели приняли решение вырезать дверь легковушки и максимально расширить дверной проём.

Когда это удалось сделать, из покореженного авто извлекли пассажира и передали его подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи.

Однако по дороге в больницу пострадавший от полученных травм умер в карете «скорой», сообщается пресс-службой МЧС.