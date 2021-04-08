Ведущая Оксана Антонюк, которую наградил Лукашенко, не подтвердила информацию о своем участии в «Славянском базаре в Витебске»

• 08/4/21 17:28 • Культура

С афиши «Славянского базара в Витебске» исчезла еще одна ведущая из Украины. Сама Оксана Антонюк не подтвердила информацию о своем участии в фестивале.

Как сообщали «Народные новости Витебска», Антонюк была указа ведущей от Украины гала-концерта торжественного открытия «Славянского базара», однако, сегодня ее уже нет в афише.

Режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк неоднократно вела фестиваль в Витебске. В 2016 году во время юбилейного 25-го «Славянского базара в Витебске» Александр Лукашенко даже наградил ее медалью Франциска Скорины.

Александр Лукашенко вручает медаль Оксане Антонюк, 2016 год. Фото president.gov.by

Сейчас же госпожа Антонюк заявила, что еще не получала приглашения стать ведущей фестиваля и узнала о том, что включена в программу «Славянского базара в Витебске» из СМИ.

— Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать,заявила она украинскому изданию «Детектор Медиа».

Оксана Антонюк

Ранее, как мы уже писали, от предложения вести фестиваль «Славянский базар в Витебске», отказались украинцы Андрей Доманский и Тимур Мирошниченко.

В связи с политическим кризисом в Беларуси многие артисты, которых пригласили на фестиваль, оказались под жестким прессингом со стороны поклонников, которые призывают их бойкотировать выступления в Беларуси. В результате некоторые из них уже заявили, что и не собирались ехать на «Славянский базар».

Напомним также, что в прошлом году по политическим мотивам от ведения фестиваля отстранили Дениса Дудинского и Катерину Раецкую, которые несколько лет вели на «Славянском базаре в Витебске» конкурс молодых исполнителей.

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2 каментарыя

  1. Владимир  
    8/красавік/2021 у 17:40

    Если поедет, то это позорное пятно уже не отмоет. Устраивать это шоу в такое время, когда матерей - это просто кощунство.

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  2. Владимир  
    8/красавік/2021 у 17:43 1

    Если поедет, то это позорное пятно уже не отмоет. Устраивать это песенное шоу во время, когда в Республике матерей сажают на 25 суток просто за то, что у них зонтик был не уставного цвета- это просто кощунство.

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