В субботу в Витебске пройдет весенняя ярмарка

ННВ • 08/4/21 13:27 • Эканоміка

10 апреля в центре Витебска развернется весенняя ярмарка, где можно будет купить саженцы, а также разные товары.



Ярмарочные ряды расположатся на улице Ленина от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора». Работать торговля будет с 9:00 до 14:00.

На ярмарке обещают представить саженцы, плодоовощную продукцию, продовольственные и непродовольственные товары.

Также в субботу в областном центре ярмарочную торговлю должны развернуть и на Пролетарской площади.