В субботу в Витебске пройдет весенняя ярмарка
10 апреля в центре Витебска развернется весенняя ярмарка, где можно будет купить саженцы, а также разные товары.
Ярмарочные ряды расположатся на улице Ленина от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора». Работать торговля будет с 9:00 до 14:00.
На ярмарке обещают представить саженцы, плодоовощную продукцию, продовольственные и непродовольственные товары.
Также в субботу в областном центре ярмарочную торговлю должны развернуть и на Пролетарской площади.
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