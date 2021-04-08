Целый арсенал обнаружили у поставских контрабандистов: тротиловая шашка, ружья, патроны

Іван Дзедушкін • 08/4/21 16:41 • Крымінал

Четыре ружья, патроны, банки с порохом и предмет, похожий на тротиловую шашку, нашли во время обысков в домах троих жителей Постав, которых задержали по подозрению в контрабанде.



Поставчане были задержаны 7 апреля пограничниками и сотрудниками управления следственного комитета по Витебской области. В их отношении возбудили уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы и незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

Однако, в ходе в домах подозреваемых, было обнаружено множество оружия и боеприпасов. В результате там изъяли предмет, похожий тротиловую шашку, 4 охотничьих ружья, 182 патрона различного калибра для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия, магазин от автомата Калашникова, более 250 капсюлей для охотничьих патронов, около 400 гильз, более десятка пуль к патронам различных калибров, 6 банок с порохом, 15 емкостей с дробью, а также трехлитровая банка с веществом зеленого цвета, состав которого будет определен после экспертизы, сообщает пресс-служба ГПК.

Сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств незаконных действий задержанных жителей райцентра.