Когда в Витебске отключат горячую воду? Узнали график

ННВ • 08/4/21 14:22 • Здароўе

Первые отключения горячей воды в Витебске произойдут уже 27 апреля, но плановые отключения для ремонта начнутся только с 17 мая. Публикуем график по ТЭЦ, включая адреса домов.



Первыми несколько дней без горячей воды посидят абоненты зоны Витебской ТЭЦ: с 8:00 27 апреля до 20:00 29 апреля здесь собираются проводить испытания тепловых сетей на повышенную (расчётную) температуру.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение домов в районе следующих улиц:

Пороховая, 4-й Золотогорский переулок, 4-я Индустриальная, 1-я Пролетарская (кроме домов 19 и 19-1), 2-я Пролетарская, 4-я Пролетарская, 4-я Прядильная, Вострецова, Ямская, 5-я Кооперативная, Широкая, Сметанина, Витебская, 43-й Армии, Ломоносова, Академика Павлова, Глинки, Герцена, Нижняя Набережная, Гражданская, Гончарная, Будённого,

Космонавтов, Зеньковой, Димитрова, Октябрьский проезд, Октябрьская, Комсомольская, Ильинского, Энергетиков (кроме дома 1), Кирова, Энгельса, Советской армии, Революционная, Покровская, Красина, Кондратьева, Новый быт, Розы Люксенбург, Мясникова, Белобородова, Калинина, Замковая, Щербакова-Набережная, Шагала, Гоголя, Толстого, Крылова,

Купалы, Б. Хмельницкого, 2, 3, 4/16, 5/14, 7/13, 10, Правды, 3, 5, 5а, 6, 7а, 8, 8а, 18, 24(колледж), Черняховского, 9, 11, 13, 14/2(общежитие), 14(колледж), 15, 16, 17, 17а, 19(«Белтелеком»), 20-3(Д/С №48), 22, Золотогорская, 3, 3а, 5а(социальный центр), 6(СШ №19 младшие классы), 8(Д/С №82),12, 17, 20а, 22а, 30(колледж), Советская, 6, 8, 18, Суворова, 2, 2а, 4, 5, 5а, 6, 8, 9а, 10/2,

12/1, 13, 14, 15/12, 16, 18, 20(центр досуга), 22, 26(Д/С №17), 28(деловой центр), 30(РОВД), Ленина, 6, 8(лицей), 8б(прокуратура), 8а(библиотека), 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 17, 16/7, 18, 19, 20, 20-1, 20а, 22, 24, 26(«Маркосити»), 26/2, 28, 30/21, 32, 33, 35(«Пассаж»), 35а, 36(музей), 40(кинотеатр), 46/1, 48, 50/6.

Затем, с 8:00 4 мая до 20:00 6 мая, такие же испытания пройдет на тепловых сетях зоны мини-ТЭЦ «Восточная».

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение домов в районе следующих улиц:

жилые дома по ул. Лазо, 9, 11, 11-2, 12, 12-1, 13, 13-1, 14, 15(СШ №6), 88(общежитие), 8а(общежитие), 90а(Д/С №86), 90, 90-1, 90-2, 90-3, 92, 97, 99, 100, 100, 100-1, 100-2, 101а(ВГПТК), 103б, 102, 103-1, 105(общежитие), 106а, 106а-1, 106а-2, 107(общежитие), 108(УП «Медтехника»), 110(база «Хозторг»), 113(РУП БПОВЦ), 113а(ВГТК), 114(Витебская таможня), 115а(ООО «Диполь»), 119(«Беларусбанк»), 121, 123, 123-1, 125, 125-1, 129, 131, 133, 133-1, 133-3, 137(«Евроопт»), 141(ИЧУПП «Смак»);

все объекты посёлка Тулово;

жилые дома по ул. Котовского, 23, 21, 37, 39;

Чапаева, 78(«Витебскводоканал»);

жилые дома по ул. 3-я Луговая, 2, 2а;

жилые дома по ул. Мира, 31/18, 37(«Витебскводоканал»)

по ул. Народная, 20(Я/С №45), 22(баня №7);

жилые дома по проспекту Фрунзе, 71(УЗ «Больница скорой медицинской помощи» и роддом), 71в(УЗ «Витебский эндокринологический диспансер»), 71/12 (УЗ «Станция переливания крови»), 73(УЗ «Витебская областная инфекционная больница»), 75(УЗ «Витебский противотуберкулёзный диспансер»), 85(СООО «Марко»), все объекты промзоны, 80, 80а, 80-1, 80-2, 80-3, 80-4, 80-5, 80-6, 80-7, 80-8, 80-10(Д/С №7), 88, 90, 92, 92б, 92-1(дом пансионат), 94(дворец детей и молодёжи), 96 (СШ №44), 98, 100, 106а, 106, 108, 110, 110-1, 110-2, 112в, 112г, 112б, 112а, 112-1, 112-2, 112-3, 112-4, 114-1, 114-2, 114-3, 116, 116-1, 116-2, 118;

жилые дома по ул. Краснофлотской, 1а(общежитие), 2(консультация), 4, 6;

жилые дома по ул. Терешковой, 24(Октябрьский РОВД), 26, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-7, 26а(Д/С №104), 28, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 30(поликлиника №1), 30-1, 30-2(Д/С №98), 30-3, 30-4;

жилые дома по Московскому проспекту, 43, 45б («Беларусбанк»), 45а(СШ №33), 47, 47-1, 47-2, 49, 51, 120(следственный комитет);

жилые дома по ул. П. Бровки, 1-1, 3-1, 3-2, 5-1, 5б(Д/С №2), 5а(«Веста», «Сябрина»), 7-1, 9-1, 9-2, 16а(«Витебскоблгаз»), 16(МЧС), 20, 20а(«Лотос»), 22(ОАО «Труд»).

После этого, с середины мая, планируется начать поэтапное отключение горячей воды для капитального ремонта теплосетей.

График отключения горячей воды в Витебске с адресами домов

с 17 по 30 мая — Витебская ТЭЦ

с 7 по 20 июня — котельная «Южная», I этап

с 21 июля по 3 августа — котельная «Северная»

с 26 июля по 8 августа — котельная «Южная», II этап

с 16 по 29 августа — мини-ТЭЦ «Восточная»

Как видим, ремонтные работы на теплосетях в городе продлятся со второй половины мая практически до осени.

Витебской ТЭЦ (с 17 по 30 мая)

Без горячей воды останутся следующие адреса:

улицы 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебе-ля, Белобородова, Будённого, Бумагина, Бядули, Б.Хмельницкого 2, 3, 4/16, 5/14 («Белсаюзпечать»), 7/13, 10 (Управление юстиции, центр занятости), Вострецо-ва, Витебской, Войкова, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Кольцова, Купалы, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондра-тьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, по ул. Ленина 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16/22, 16/7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6, по ул. Ленинградской 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39, по ул. Маяковского, К. Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октябрьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Поли-технической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, по ул. Правды 3, 5, 7а, 8а, 18, 18 к.1, 24, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, по ул. Суворова 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 14, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30, по ул. Советской 8, 10а, 18, по пер. Стахановскому, пер. Строительному, ул. Титова 12, 12а, 14, 16, 20, 20а, 20 к.1, 20 к.1а, 22, 24, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Энергетиков, ул. 4-й Чкалова, по пр-ту Черняховского 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22, по проспекту Фрунзе 11, 11а, 13, 13а/1, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы, поселок Кировский.

После ремонта с 9:00 17 мая по 23:59 19 мая здесь также пройдут гидравлические испытания тепловых сетей.

«Южная» котельная (1-й этап 7 до 20 июня)

Без горячей воды останутся следующие адреса:

по Московскому проспекту 7; 7 корп. 2; 8; 8а; 9а; 9б; 9 корп. 1, 9 корп.2; 10; 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 11 корп. 5; 12; 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 6 (Д/С №78); 14; 15; 15а; 16; 17/1; 18; 19 корп. 1, 19 корп. 2; 19/2 корп. 1; 20; 20а; 20б; 21а; 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4; 22; 22а (баня); 23; 24; 25; 26; 26 корп. 1; 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 28; 28а (СШ №11); 30; 31а; 32; 32а; 33 (университет); 34; 35; 35а (Д/С №96); 36; 36корп.1; 37; 38; 39; 39 корп. 1, 39 корп. 3; 40; 41; 41а (гимна-зия №9); 42; 43; 43а (поликлиника); 43корп. 1; 44; 45; 45а (СШ №38); 45б; 45 корп. 1, 45 корп. 2; 46; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 48; 49; 49а; 50; 51а; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57б; 59; 59а; 59б; 58; 60 («Евроопт»); 62; 62 корп. 1; 64; 64а; 66; 86 (магазин «Санта»);

по ул. Терешковой 1(«МакДонольдс»), 1а (магазин «М-база»), 3 («Витоблгаз»), 3а (ОАО «Витрембыт»);

все объекты микрорайонов «Билево»;

по ул. Смоленская 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6;

по проспекту Строителей 8 корп. 1, 16, 18а (Д/С №85); 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3; 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 5а; 26/13;

по ул. П. Бровки 1а (Д/С №93); 1 корп. 1; 3а; 3 корп. 1, 3 корп. 2; 5а; 5б (Д/С №2); 5 корп. 1; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4 (СШ №12), 7 корп. 5; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3; 11а (Д/С №88); 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3; 13а; 15 корп. 5, 16а; 16; 17; 17а; 19; 18; 20а; 20; 21; 22; 23; 23а (СШ №42); 32; 32а; все объекты ОАО «Витязь»;

по проспекту Победы 1; 2; 3; 4а (Д/С №95); 4; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2; 8; 8а; 10; 12;

по ул. Чкалова 1; 1/17; 2; 3; 4 корп. 2; 5; 6; 7; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7, 9 корп. 8, 9 корп. 9; 11а; 11 корп. 1, 11 корп. 1а, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 3а (Д/С №16), 11 корп. 4, 11 корп. 7, 11 корп. 8, 11 корп. 9; 13; 14а (Д/С №18); 14в (детская поликлиника); 15; 17; 17 корп.1; 17/2; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4;

по Старобабинеческому тракту 2; 4;

по ул. 2-я Продольная 3;

по ул. Ленина 1/8; 1а; 3; 3а; 3б; 5а; 5/1; 11в; 15/9;

по ул. Офицерская, 2;

по проспекту Черняховского 1; 3; 4; 5; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 5, 6 корп. 6; 7; 8; 8а; 10; 12;

по ул. Жесткова 7; 8/1; 10а; 11; 11а; 12; 13; 14; 14а; 15; 16; 16а; 17; 18; 18а, 19; 20; 21; 21а; 22; 23; 24; 25;

по ул. Шрадера 1; 3; 3 корп. 1; 6; 7; 8; 10; 12; 14;

по ул. Шубина 2; 3; 4; 5/13;

по ул. Хмельницкого 9; 9а; 11/6; 12; 20; 24; 27а; 29 (Д/С №36); 30; 31;

по ул. 3-я Коллективная, 6.

После ремонта с 9:00 6 июня по 23:59 8 июня здесь также пройдут гидравлические испытания тепловых сетей.

«Северная» котельная (с 21 июля до 3 августа)

Без горячей воды останутся следующие адреса:

в районе улиц Гагарина, Керамзитовой, Серова, Скорины, Бабушкина, Осипенко, 7-ой Суражской, 3-ей Садовой, 24, 26, 30, 2-ой Садовой, 2, 4-ой Садовой, 1-ой и 2-ой Полярной, 1-го Совхозного переулка, проспекта Людникова, 2 (СШ №3), 4, 10.

После ремонта с 8:00 до 20:00 21 июля мая здесь также пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Затем, с 9:00 22 июля по 23:59 23 июля — испытания тепловых сетей повышенным давлением.

«Южная» котельная (2-й этап 26 июля до 8 августа)

Без горячей воды останутся следующие адреса:

по Московскому проспекту 29; 31;

все объекты по ул. В. Интернационалистов;

все объекты по ул. Медицинской;

ул. ген. Маргелова 1;

по проспекту Строителей 1; 1а; 2; 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3; 3б; 4; 5 корп. 1, 5 корп.2; 5а (Д/С №106); 6; 7; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 8, 8 корп. 3; 8 корп. 2; 10; 11; 11а; 12; 12 корп. 1; 15; 23 («Ледовый дворец»);

клиника ВГМУ;

гостиница «Лучёса»;

по ул. П. Бровки 15; 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 6; 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3; 23 корп. 1, 23 корп. 2; 25; 39; 37;

объекты онкологического диспансера, нефрологического корпуса, об-ластной больницы, дома ребёнка, роддома №2, РайСЭС;

по пр-ту Победы 3а (Д/С №52); 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 3б; 5; 5 корп. 1, 2; 7; 7 корп. 1; 15 корп. 1, 15 корп. 4; 17; 17а; 19; 19а (Д/С №100); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 21 корп. 5; 23; 23а (Д/С №102); 23д; 25 корп. 2, 25 корп. 3; 25а (Д/С № 103); 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 29; 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 29 корп. 5; 29а (СШ №39); 31; 31 корп. 1, 31 корп. 2; 33; 35; 37; 37 корп. 1; 41; 41 корп. 1; 43; 43 корп. 1; 45; 45 корп. 1; 47; 49; 53; 55; 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4; 57; 57 корп. 1; 59; 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3; 61; 61 корп. 1, 61 корп. 2;

по ул. Чкалова 8; 9 корп. 10 (Д/С №65); 10; 11 корп. 10, 11 корп. 11, 11 корп. 12, 11 корп. 13, 11 корп. 14 (Д/С №84); 12; 14; 14 корп. 1, 14 корп. 2; 16; 16 корп. 2; 18; 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 19а (СШ №32); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2; 22 (СШ №25); 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 2а (Д/С №14); 25; 25г; 25а (Д/С №12); 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 6, 24 корп. 7; 25 корп. 1, 25 корп. 1а, 25 корп. 2, 25 корп. 2а, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 5, 25 корп. 6, 25 корп. 6а, 25 корп. 7; 27 корп. 1, 27 корп.3; 27; 27б (Д/С № 15); 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4 (Д/С №97), 28 корп. 5; 29; 29 корп. 1, 29 корп. 2; 30; 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5; 31; 32; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 2а, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7 (гимназия №8); 34; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3; 36а (Д/С № 101); 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37корп. 3; 38; 38 корп. 1, 38 корп. 2; 39; 39 корп. 1, 39корп. 2, 39 корп. 3; 40; 41; 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4; 44; 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4; 43а; 44 корп. 1; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 47а (СШ № 45); 48; 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3; 50а; 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 4; 51; 51 корп. 2; 52; 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3; 54 корп. 1; 56; 56 корп. 4; 60; 60 корп. 1; 62; 62 корп. 1; 64; 64 корп. 1; 64а (Д/С № 112); 66; 66 корп. 1;

по ул. Черняховского 14 корп. 5 (СШ №33); 18а (Д/С №6); 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20 корп. 7; 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 23; 24; 24 корп. 2; 25; 25а (гостиница «Ветразь»); 26; 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4, 26 корп. 5; 27; 27а; 27 корп. 1; 29; 31 корп. 5; 32; 31 корп. 2 блок: А, Б, В, Г; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 33; 34а; 34/13; 34; 34в; 34 корп. 1; 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4; 35 корп. 1; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2; 38; 42; 44.

В период с 8:00 26 июля до 20:00 27 июля будут проведены эксплуатационные испытания тепловых сетей зоны котельной «Южная» на тепловые потери, а с 8:00 до 20:00 27 июля — на

гидравлические потери.

«Восточная» мини-ТЭЦ (1-й этап 16 до 29 августа)

Без горячей воды останутся следующие адреса:

по ул. Ленина 52/13, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59/11, 60, 61, 62/19, 64, 65, 66, 65а, 67/21, 68, 70, 71, 72, 73/2, 74, 75, 76;

по ул. Суворова 17/21, 19, 21, 23, 25/15, 29, 33, 34/23, 36, 37, 38, 40, 41, 42/13, 44 (учебный корпус ВГУ), 46 (пекарня), 48/8;

по ул. Советская, 1, 2, 2а, 5/2, 7 7а, 9, 15, 17, 19, 23а (колледж), 25;

по ул. Баумана 7, 20;

по ул. Котовского 15, 17, 21, 23;

по ул. 5-я Фрунзе 2, 6, 14;

по ул. 2-я Фрунзе 4

все объекты по ул. Правды кроме зданий № 13/7, 14/5, 18 и 24;

по проспекту Людникова 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

по проспекту Московскому 66/1, 68, 70, все объекты технологического уни-верситета, 74 корп. 1, 74 корп. 2, 74 корп. 3, 74 корп. 4, 74 корп. 5, 74 корп. 6; 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 80а (Д/С №89);

по проспекту Фрунзе (кроме 11, 11а, 13, 13а/1) ул. Смоленской (кроме ж.д. № 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6), ул. Терешковой (кроме №1 «МакДональдс», 1а «М-база», 3 «Витоблгаз», 3а ОАО «Витрембыт»),

ул. Краснофлотской, ул. Поперечной, ул. Луговой, ул. Берестеня, ул. Лазо, ул. Народной, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. 26-го Июня, ул. Доватора, ул. Урицкого, ул. Депутатской, ул. Путна, 2-й Садовой, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15, 3-й Садо-вой, 10 ул. Коммунистической, ул. Чехова, ул. Кутузова, проспекту Куйбышева, ул. Грибоедова, ул. Горовца,

ул. Краснофлотской, ул. Поперечной, ул. Луговой, ул. Берестеня, ул. Лазо, ул. Народной, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. 26-го Июня, ул. Доватора, ул. Урицкого, ул. Депутатской, ул. Путна, 2-й Садовой, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15, 3-й Садо-вой, 10 ул. Коммунистической, ул. Чехова, ул. Кутузова, проспекту Куйбышева, ул. Грибоедова, ул. Горовца, ул. 6-я Клиническая 44;

переулок Клинический 3, 5;

переулок Авиационный 2;

промышленные объекты по проезду С. Панковой;

в посёлке Тулово по ул. Центральной, ул. Новосёлов, ул. Молодёжной, ул. Юбилейной, переулку Садовому.

После ремонта с 9:00 16 августа по 23:59 17 августаздесь также пройдут гидравлические испытания тепловых сетей.

Филиал «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго» обращает внимание, что в дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений. При обнаружении повреждений на тепловых сетях потребителей просят незамедлительно звонить по телефонам 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

В Новополоцке отключать горячую воду начнут с 26 мая, а в Полоцке — с 10 июня.