Два пенсионера утонули в Витебской области за двое суток, они провалились под лед

Зоя Машэка • 08/4/21 11:42 • Здароўе

За минувшие двое суток в Витебской области двое пожилых мужчин погибли, провалившись под весенний лед.



72-летний пенсионер утонул 6 апреля на озере Ножницы, расположенном у одноименной деревни в Россонском районе. Тело погибшего из воды доставали спасатели.

На следующий день, 7 апреля, под лед на озере Дубровское возле деревни Дубровка Ушачского района провалился 65-летний мужчина. Пенсионер тоже утонул, его тело извлекли сотрудники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.