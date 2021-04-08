Два пенсионера утонули в Витебской области за двое суток, они провалились под лед

• 08/4/21 11:42 • Здароўе

За минувшие двое суток в Витебской области двое пожилых мужчин погибли, провалившись под весенний лед.
Ажиотаж вокруг подледного лова на Двине в Витебске. Фото Сергея Серебро

72-летний пенсионер утонул 6 апреля на озере Ножницы, расположенном у одноименной деревни в Россонском районе. Тело погибшего из воды доставали спасатели.

На следующий день, 7 апреля, под лед на озере Дубровское возле деревни Дубровка Ушачского района провалился 65-летний мужчина. Пенсионер тоже утонул, его тело извлекли сотрудники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

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