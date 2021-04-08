До войны в Витебске собрали урожай малины в апреле. Как это удалось четырем школьницам?

Сяржук Серабро • 08/4/21 21:36 • Экалогія

Зимой 1940 года в Витебске стояли 40-градусные морозы, но четыре школьницы смогли в аномальные холода вырастить малину и собрать урожай уже в апреле.



Осенью 1939 года четыре витебские юннатки — Туба Бруссер, Маня Семеннук, Рахиль Иоффе и Галя Грищенко — решили вырастить до 1 мая 1940 года урожай малины и послать ягоды на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Давая такую клятву, девочки не знали, что Витебск ждёт самая суровая зима за всю историю метеонаблюдений.

25 октября школьницы высадили в горшки, которые поместили в оранжерею витебского ботанического сада, кусты малины сортов «Герцжовель», «Голиаф» и «Девон». К сожалению это столь древние сорта, что «ННВ» с трудом найти описание лишь двух из них. Судя по всему, они были созданы в самом начале XX века — в первом его десятилетии.

«Девон» выведен Джорджем Пайном в Англия. Растения сильнорослые и очень урожайные на влажных почвах; стебли многочисленные, толстые, прямые, лиловые, сильно сизые, голые; колючки многочисленные, короткие, толстые. Плоды очень крупные, от продолговато-конических до округлых, умеренно твердые; созревают поздно.

«Голиаф» европейский сорт. Настоятельно рекомендовался для выращивания в Германии, но в Англии считалось, что он не представляет особой ценности из-за непродуктивности и мелких плодов. Растения сильнорослые и урожайные; плоды крупные, ярко-красные, плотные, ароматные; созревают рано. В издании «Сорта плодовых и ягодных культур» 1953 года сообщалось, что такой сорт в СССР встречается только коллекционных насаждениях опытных станций.

Итак, девочки посадили кусты и стали ждать, время от времени наведываясь в оранжерею. И тут пришла суровая зима, а СССР напал на Финляндию.

*«Увы, стоят морозы, и, прибегая по выходным дням в нашу оранжерею, мы прямо готовы реветь, как маленькие: даже в теплице, в самой теплой части нашей оранжереи, куда мы поставили горшки с кустами, чувствуется дыхание лютой зимы... И стоят наши бедные кусты такие голые, красноватые. Противная зима! Противные холода — вдруг да они погубят наши кустики. Нечего нам будет послать тогда в Москву на выставку...», — огорченно писали школьницы в своем дневнике 24 декабря (опубликован в № 7-8 журнала «Пионер» за 1940 год).

Юннатки, впрочем, не отчаивались, а даже надеялись угостить сладкой малиной сражающихся на Карельском перешейке советских танкистов.

В январе 1940 года в Витебске ударили жутчайшие морозы. Так, суточный рекорд минимума температуры зафиксирован 10 января — было -35,7 °C. 16 января столбик термометра в Витебске опустился до -40,6 °C — это абсолютный рекорд для нашего города. На следующий день было немногим теплее — -40,3 °C, а 18 января — -32,8 °C.

3 января школьницы отметили в своем дневнике, что на всех трех кустах малины появились молодые побеги. Первым их выпустил «Голиаф». 20 января девочки радуются тому, что на опекаемых ими растениях распустились листья. Напомним, что несколько дней назад в Витебске было ниже 40 градусов мороза.

18 февраля юннатки приступили к искусственному опылению цветков на ягодных кустах. На эту дату расцвёл «Голиаф». В феврале 1940-го в Витебске было не намного теплее, чем в январе: 10 февраля отмечены рекордные -31,1 °C, а 20 февраля (когда у девочек вовсю цвела малина) — ровно -30 °C.

15 марта школьницы опыляли кусты «Девона» и «Герцжовеля», а на «Голиафе» уже завязались ягоды. « За стенами еще бушуют вьюги, и снегу еще много, а у нас — на месте осыпавшихся цветочных венчиков «Голиафа» — на глазах зреют долгожданные ягоды», — радовались девочки.

10 апреля у юных витеблянок выдался знаменательный день — созрели первые ягоды. «Сегодня на кусте «Голиафа» мы увидели несколько совершенно спелых, крупных, красных ягод. Мы добились своего. Мы — настоящие мичуринцы. Мы даже перевыполнили то задание, которое поставили перед собой. Мы ведь собирались вывести наши ягоды к 1 мая, а сегодня еще только десятое апреля... Вот что значит упорство, энергия», — записали они в своем дневнике.

Собирали урожай и отправляли его на выставку девочки 24 апреля. «На «Девоне» вызрели еще крупней ягоды, чем на «Голиафе». Одна из них вывесила целый грамм семьсот семьдесят миллиграммов! Подумайте! По правде сказать, не грешно и похвалиться таким успехом», — отмечают они в записях. Для отправки на выставку школьницы сделали особый препарат: веточку малины, сплошь покрытую ягодами, прикрепили к стеклышку, поместили в стеклянный цилиндр и залили формалином.

Столь выдающийся момент — сбор урожая малины после суровой зимы — даже был запечатлен на кинопленку. В оранжерею приехал кинооператор и снял девочек вместе с их

малиной для «Союзкинохроники».

Как сложилась дальнейшая судьба витебских юннаток Тубы Бруссер, Мани Семеннук, Рахили Иоффе и Гали Грищенко, увы, не известно. Если вы вдруг узнали среди них своих бабушек, напишете, пожалуйста, в редакцию!