Акционеры «Нафтан» получат 8,5 миллионов рублей дивидендов

Сяржук Серабро • 08/4/21 13:02 • Эканоміка

ОАО «Нафтан» объявило, что выплатит своим акционерам дивиденды по итогам работы в 2020 году в размере 5 копеек за каждую акцию.



Уставный фонд общества составляет 1 181 447 583 рубля 76 копеек, и он разделен на 170 237 404 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6 рублей 94 копейки каждая. По состоянию на 2019 год 169 951 139 акций находились в республиканской собственности.

Таким образом, всего открытое акционерное общество «Нафтан» должно выплатить 8 511 870 рублей 20 копеек дивидендов. Государство при этом, если его доля не изменилась, получит 8 497 556 рублей 95 копеек.

В республиканский бюджет деньги перечислят не позднее 22 апреля, а другим акционерам дивиденды перечислят на их счета в банках до 31 мая, говорится в документе.

Дивиденды по 5 копеек на простую акцию «Нафтан» выплачивает с 2018 года, размер их за это время не менялся. В 2017 году дивиденды по итогам работы в 2016 году не выплачивались.