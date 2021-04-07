Витебская милиция потратит на ТО легковушки «Audi A8L» 5000 рублей

Сяржук Серабро • 07/4/21 18:02 • Эканоміка

Техническое обслуживание легковушки «Audi A8L», принадлежащей автопарку УВД Витебского облисполкома, обойдется в 5000 рублей.



Закупку услуг на ТО этого автомобиля представительского класса объявило автохозяйство управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета.

Легковушка выпущена в 2011 году, судя по опубликованному VIN-номеру, она имеет 3-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель и была растаможена в декабре 2012 года. Средний расход топлива у такой машины составляет примерно 6,5 литров на 100 километров.

За это время, согласно документации закупки, автомобиль успел проехать 127 500 километров.

Закупка проводится из одного источника, оплачиваться будет из республиканского бюджета.