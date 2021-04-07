Витебская милиция потратит на ТО легковушки «Audi A8L» 5000 рублей

• 07/4/21 18:02 • Эканоміка

Техническое обслуживание легковушки «Audi A8L», принадлежащей автопарку УВД Витебского облисполкома, обойдется в 5000 рублей.
Audi A8 3.0 TDI. Иллюстративное фото Thomas doerfer / wikimedia.org

Закупку услуг на ТО этого автомобиля представительского класса объявило автохозяйство управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета.

Легковушка выпущена в 2011 году, судя по опубликованному VIN-номеру, она имеет 3-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель и была растаможена в декабре 2012 года. Средний расход топлива у такой машины составляет примерно 6,5 литров на 100 километров.

За это время, согласно документации закупки, автомобиль успел проехать 127 500 километров.

Закупка проводится из одного источника, оплачиваться будет из республиканского бюджета.

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 