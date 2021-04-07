Смертельная доза алкоголя и превышение скорости водителем привели к гибели пешехода в Витебске

Іван Дзедушкін • 07/4/21 12:30 • Здарэнні

Водитель, задавивший в конце января женщину на улице Короткевича, был мертвецки пьян и сильно превышал скорость. СК завершил расследование уголовного дела.



Как сообщали «ННВ», 28 января около 16:00 57-летний водитель «Opel Astra» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 совершил наезд на 41-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая погибла на месте аварии.

После ДТП в выдыхаемом водителем воздухе прибор обнаружил 2,37 промилле алкоголя. Однако анализ крови показал, что мужчина выпил гораздо больше — там содержалось 3.76 промилле. Это уже почти смертельная доза, которой считается 4-6 промилле, что соответствует двум — двум с половиной бутылкам водки.

Позже в результате следственного эксперимента удалось выяснить, что «Opel Astra» ехал, значительно превышая разрешенную скорость. В месте ДТП скорость авто составляла 79,2 километра в час, что превышает допустимую на 19,2 километра в час, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В итоге 57-летнему водителю предъявили обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела, возбужденного в его отношении, завершено и оно передано в прокуратуру. Там должны изучить материалы дела и отправить их в суд.