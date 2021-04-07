Два студента ВГУ подорвались на полигоне во время занятий по инженерно-саперному делу?
Травмированы два студента Витебского государственного университета, ЧП произошло во время занятий на полигоне.
Как предварительно установлено следствием, студенты пострадали во время занятий по инженерно-саперному делу. Оба молодых человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Однако подробности инцидента не оглашаются.
На полигоне, где произошел несчастный случай, уже работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.
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