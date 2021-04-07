Два студента ВГУ подорвались на полигоне во время занятий по инженерно-саперному делу?

Іван Дзедушкін • 07/4/21 18:49 • Здарэнні

Травмированы два студента Витебского государственного университета, ЧП произошло во время занятий на полигоне.



Как предварительно установлено следствием, студенты пострадали во время занятий по инженерно-саперному делу. Оба молодых человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Однако подробности инцидента не оглашаются.

На полигоне, где произошел несчастный случай, уже работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.