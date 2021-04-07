Долгожительница едва не сгорела в Шарковщинском районе

Зоя Машэка • 07/4/21 12:04 • Здарэнні

Столетняя бабушка едва не погибла из-за короткого замыкания — загорелся ее дом, а выбраться старушка не могла.



Дым, валящий из-под крыши сельского дома в деревне Воронка заметили пожарные, которые ехали на тактико-специальные занятия — там расположен ПАСП №12.

Спасатели направились к дому и вошли внутрь. Помещение было заполнено густым дымом, однако они услышали кашель и призывы о помощи. В углу избы они нашли ветхую старушку, пенсионерка была в сознании.

Пожарные вынесли бабушку на улицу и передали ее бригаде «скорой», которая приехала после их сообщения о пожаре. Старушка получила отравление продуктами горения, и ее пришлось госпитализировать.

Огнем в доме повреждено имущество, также были закопчены стены и потолок. По предварительной версии возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.