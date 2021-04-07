Более 250 взрывоопасных предметов обнаружили под Витебском

Іван Дзедушкін • 07/4/21 14:05 • Здарэнні

Под Витебском сельчане наткнулись на склад боеприпасов времен войны и сообщили о находке в милицию.



К месту обнаружения взрывоопасных предметов у деревни Новики направили группу разминирования войсковой части 5524. Саперы обследовали местность и нашли 99 минометных мин калибра 82 миллиметра, 71 артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров, 52 артиллерийских взрывателя, 26 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров и 4 минометных мины калибра 50 миллиметра.

Боеприпасы времен второй мировой войны вывезли в безопасное место и утилизировали, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

«Эхо войны» на берегах реки Зароновка у деревни Новики находят регулярно. Так, весной 2014 года там нашли 73 авиационные бомбы, а летом 2012 — 87 авиабомб, 9 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин и 7 взрывателей.