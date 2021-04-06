Витебская афиша с 5.4.2021 по 11.4.2021 года

Ульяна Церашкова • 06/4/21 14:12 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

5.04–7.04

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (12:40, 15:20, 18:00, 20:40). Цена: 7,00–8,00.

"В ринге только девушки". Боевик, драма, комедия, спорт, США, 18+ (21:20). Цена: 5,80–6,70.

"Годзилла против Конга". Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США (16:40(3D), 19:00). Цена: 5,80–7,30.

"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (10:40; 8:30 детский, 14:45 удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:15, 12:30 3D). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.

8.04–14.04

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 6,50–7,50. Цена: 5,80–6,70.

"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (12:20, 17:10). Цена: 6,50–7,30.

"В ринге только девушки". Боевик, драма, комедия, спорт, США, 18+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.

"Годзилла против Конга". Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США (14:55). Цена: 5,30–6,20.

"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (8:40 детский), 10:30). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:15(3D), 12:30(удл.), 14:45(3D)). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

5.04–7.04

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (14:30, 17:10, 19:50). Цена: 7,00–8,00.

"Ученик экзорциста". Хоррор, США, 18+ (19:40). Цена: 5,80–6,70.

"Годзилла против Конга" (15:00, 17:20 3D). Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США. Цена: 5,80–7,30.

"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (8:45 детский, 10:40, 12:35 удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:20 3D детский, 12:45 удл.). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,60.

"Препод. История Галатеи". Драма, криминал, триллер, Великобритания, США, Исландия, 18+ (21:30). Цена: 5,80–6,70.

8.04–14.04

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 6,50–7,50. Цена: 5,80–6,70.

"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (19:00). Цена: 5,80–6,70.

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (14:10, 21:00). Цена: 6,50–7,30.

"Годзилла против Конга" (16:15). Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США. Цена: 4,80–5,60.

"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ () 10:20, 12:15(удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (8:10 3D детский, 16:45 3D; 9:30 3D детский, 11:45 3D, 14:00 удл.). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+.

"Гениальное ограбление". Триллер, Испания, 16+.

"Заклятье. Новый ритуал". Хоррор, Аргентина, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

31.03 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

30.03 (19:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.

31.03 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

3.04 (18:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

4.04 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.

6.04 (19:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

7.04 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.

9.04 (19:00) «Гульня ў джын». Трагікамедыя.

10.04 (12:00) «Тр'ям! Вітаю!» Казачка для самых маленькіх.

10.04 (18:00) “Метро”. Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.

11.04 (18:00) «Цалуй мяне, Кэт!». Музычная камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

10.04 (11:00) «Бука».

11.04 (11:00) «Яшчэ раз пра Чырвоную Шапачку».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

7.04 (19:00) «Вітаем песняй вас!». Вакальная група i аркестр ансамбля танца, музыкi i песнi «Талака»

8.04 (19:00) «Время любить». Эстрадный концерт.

9.04 (19:00) Джаз из Нового Орлеана. Gregory Boyd Quartet (США).

10.04 (11:00) «Карамелька и горошинка в космосе». Музыкально-игровая программа для детей.

10.04 (15:00) Эстрадный концерт.

11.04 (11:00) Концерт органной музыки «Космическое путешествие».

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

13.04, 14.04 (10:00, 13:00) Интерактивный спектакль по основам безопасности жизнедеятельности «Колыбельная Дракона 2».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Дарите женщинам цветы». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).

«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника.

Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году. В рамках проекта «В потоке времени».

«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.

«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).

Персональная фотовыставка Игоря Барсукова.

«Люблю. Кахаю». Живопись Олега Кирюшкина (до 18.04).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного (до 10.04).

«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

пр-т Фрунзе, 11

«Колер жыцця». Жывапіс Васіля Кукушкіна, да 9.04.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Иерусалим. Зной и холод вечного города». Выставка Василия Васильева.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».

«Макро в объективе». Фотовыставка Андрея Кулькова (Москва), до 11.04.

"Очень горячий батик". Выставка работы руководителя и учащихся объединения по интересам "Батик" ГУДО "Витебский областной дворец детей и молодежи" (до 25.04).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Выставка живописи Ивана Иванова.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

"В королевстве цветов". Выставка Татьяны Макаревич.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

Майстар-клас па роспісу велікодных яек у традыцыйных тэхніках (да 2.05, на платнай аснове. папярэдні запіс: 27-29-40; 27-29-58).

“Жывыя дрэвы”. Выстава жывапісу Івана Зайцава (да 24.04).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн, ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.