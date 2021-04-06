Витебская афиша с 5.4.2021 по 11.4.2021 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
5.04–7.04
"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (12:40, 15:20, 18:00, 20:40). Цена: 7,00–8,00.
"В ринге только девушки". Боевик, драма, комедия, спорт, США, 18+ (21:20). Цена: 5,80–6,70.
"Годзилла против Конга". Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США (16:40(3D), 19:00). Цена: 5,80–7,30.
"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (10:40; 8:30 детский, 14:45 удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.
"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:15, 12:30 3D). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.
8.04–14.04
"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 6,50–7,50. Цена: 5,80–6,70.
"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.
"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (12:20, 17:10). Цена: 6,50–7,30.
"В ринге только девушки". Боевик, драма, комедия, спорт, США, 18+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.
"Годзилла против Конга". Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США (14:55). Цена: 5,30–6,20.
"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (8:40 детский), 10:30). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.
"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:15(3D), 12:30(удл.), 14:45(3D)). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
5.04–7.04
"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (14:30, 17:10, 19:50). Цена: 7,00–8,00.
"Ученик экзорциста". Хоррор, США, 18+ (19:40). Цена: 5,80–6,70.
"Годзилла против Конга" (15:00, 17:20 3D). Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США. Цена: 5,80–7,30.
"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ (8:45 детский, 10:40, 12:35 удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.
"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:20 3D детский, 12:45 удл.). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,60.
"Препод. История Галатеи". Драма, криминал, триллер, Великобритания, США, Исландия, 18+ (21:30). Цена: 5,80–6,70.
8.04–14.04
"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 6,50–7,50. Цена: 5,80–6,70.
"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (19:00). Цена: 5,80–6,70.
"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (14:10, 21:00). Цена: 6,50–7,30.
"Годзилла против Конга" (16:15). Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США. Цена: 4,80–5,60.
"100% Волк". Анимация, Австралия, 6+ () 10:20, 12:15(удл.). Цена: 5,80–6,70, детский (6–14 лет) 2,60, удл. + 0,10.
"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (8:10 3D детский, 16:45 3D; 9:30 3D детский, 11:45 3D, 14:00 удл.). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"От винта 2". Анимация, Россия, 6+.
"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+.
"Гениальное ограбление". Триллер, Испания, 16+.
"Заклятье. Новый ритуал". Хоррор, Аргентина, 18+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
31.03 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.
30.03 (19:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.
31.03 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.
3.04 (18:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.
4.04 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.
6.04 (19:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.
7.04 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.
9.04 (19:00) «Гульня ў джын». Трагікамедыя.
10.04 (12:00) «Тр'ям! Вітаю!» Казачка для самых маленькіх.
10.04 (18:00) “Метро”. Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.
11.04 (18:00) «Цалуй мяне, Кэт!». Музычная камедыя.
Беларускі тэатр «Лялька»
вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
10.04 (11:00) «Бука».
11.04 (11:00) «Яшчэ раз пра Чырвоную Шапачку».
Концерты:
Витебская областная филармония
улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
7.04 (19:00) «Вітаем песняй вас!». Вакальная група i аркестр ансамбля танца, музыкi i песнi «Талака»
8.04 (19:00) «Время любить». Эстрадный концерт.
9.04 (19:00) Джаз из Нового Орлеана. Gregory Boyd Quartet (США).
10.04 (11:00) «Карамелька и горошинка в космосе». Музыкально-игровая программа для детей.
10.04 (15:00) Эстрадный концерт.
11.04 (11:00) Концерт органной музыки «Космическое путешествие».
Концертный зал «Витебск»
парк Фрунзе, 1
13.04, 14.04 (10:00, 13:00) Интерактивный спектакль по основам безопасности жизнедеятельности «Колыбельная Дракона 2».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.
«Дарите женщинам цветы». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).
«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).
«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).
«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника.
Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году. В рамках проекта «В потоке времени».
«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.
«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).
Персональная фотовыставка Игоря Барсукова.
«Люблю. Кахаю». Живопись Олега Кирюшкина (до 18.04).
"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).
«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).
«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного (до 10.04).
«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Выставка живописи Сергея Давидовича.
Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».
Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)
пр-т Фрунзе, 11
«Колер жыцця». Жывапіс Васіля Кукушкіна, да 9.04.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).
Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.
«Иерусалим. Зной и холод вечного города». Выставка Василия Васильева.
«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».
«Макро в объективе». Фотовыставка Андрея Кулькова (Москва), до 11.04.
"Очень горячий батик". Выставка работы руководителя и учащихся объединения по интересам "Батик" ГУДО "Витебский областной дворец детей и молодежи" (до 25.04).
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Паветра». Выставка живописи Ивана Иванова.
Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина
ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18
"В королевстве цветов". Выставка Татьяны Макаревич.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.
Витебский областной методический центр народного творчества
ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27
Майстар-клас па роспісу велікодных яек у традыцыйных тэхніках (да 2.05, на платнай аснове. папярэдні запіс: 27-29-40; 27-29-58).
“Жывыя дрэвы”. Выстава жывапісу Івана Зайцава (да 24.04).
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»**
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
Пн, ср., пт. (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоологический парк
ул. Янки Купалы, 17
10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.