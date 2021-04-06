В Бешенковичах в больницу уже попали 29 человек, похоже, там свирепствует норовирус. Жителям горпоселка советуют носить маски

Зоя Машэка • 06/4/21 13:57 • Здароўе

С начала проблем с ухудшением качества водопроводной воды в Бешенковичах госпитализировали 29 человек, у заболевших находят норовирус. Что это такое и почему вирусы в горпоселке ловят ловушками?



Эпидемия продолжается

По состоянию на 6 апреля, в стационаре Бешенковичской центральной районной больницы находятся 4 ребёнка, их состояние удовлетворительное. Всего на эту дату было госпитализировано 29 пациентов, пишет газета «Зара».

Днем ранее сообщалось о 26 жителях горпоселка, которых пришлось госпитализировать. В подавляющем большинстве болеют дети: на 5 взрослых приходился 21 ребенок.

Ловушки на вирус

Главный санитарный врач района Нина Карпушенко уверяет, что вода в Бешенковичах соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

В нескольких районах городского поселка на водопроводе расставили ловушки, предназначенные для определения наличия в воде вирусов, однако вредные микроорганизмы обнаружены не были.

Какой вирус нашли

По предварительным результатам лабораторных исследований не исключается, что в Бешенковичах норовирусная этиология заболевания: у заболевших прослеживается клиника норовирусной инфекции, норовирус был выделен у больных детей.

При этом местные власти считают, что раз в водопроводной сети вирусов не обнаружили, а случаи заражения продолжаются, то можно говорить о распространении инфекции контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.

Что такое норовирус?

Возбудителем норовирусной инфекции, а это острая кишечная инфекция, является норовирус. Этот вирус очень заразен: хватит даже десятка частиц вируса, чтобы человек заразился и заболел.

На пике болезни и в течение двух суток после инфицированный человек может заражать других. При этом выздоровевший тоже может быть заразен даже в течение нескольких недель (обычно от одной до двух).

Больной человек выделяет вирус с естественными отправлениями и другими выделениями, например, с рвотой. При попадании этих выделений в воду или на предметы, они становятся заразными.

Как уберечься?

Сейчас медики советуют жителям Бешенковичей соблюдать те же меры защиты, что и против коронавируса: носить защитные маски, тщательно мыть руки с мылом и как можно чаще протирать поверхности дезинфицирующими средствами.

Напомним, что проблемы с водопроводной водой в Бешенковичах начались в конце марта. Местные власти заявили, что качество воды ухудшилось из-за аварии на станции обезжелезивания «Молодежная», однако, что там произошло, не раскрыли до сих пор. Станция не работает уже более недели.

Также в городском поселке дезинфицируют водопроводные сети. Так, в школе №1 и детском саду №6 эту операцию провели уже дважды.