Почти два миллиона рублей взыскали с российской компании в пользу «Полоцк-Стекловолокно»

Сяржук Серабро • 06/4/21 16:08 • Эканоміка

Прокуратура взыскала с ООО «Бобинорезательные машины» в пользу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 1 830 000 российских рублей.



Иск в интересах ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подал прокурор Полоцкого района. Российский контрагент не поставил вовремя белорусскому предприятию заказанную продукцию.

В результате прокуратура потребовала взыскать московской компании внесенную «Полоцк-Стекловолокно» предоплату в размере 1 830 000 российских рублей и пеню за несоблюдение сроков поставки товара в размере 1200 евро.

Путем исполнения обязательств основной долг по иску россияне уже погасили, требование о взыскании пени еще рассматривается судом, сообщает областная прокуратура.