Они выжили и распустились — в Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду

Сяржук Серабро • 06/4/21 17:00 • Экалогія

Помните, как мартовский снегопад похоронил в Витебске распускающиеся крокусы? Узнали, что стало с цветами.



Безусловно, цветы, у которых в ту пору начали раскрываться бутоны, такой погоды не выдержали и погибли. Но их собратья, которые стали всходить позже, пережили весенние снега.

Сейчас на клумбах у памятника великому князю литовскому Ольгерду уже распустились первые крокусы. Цветов пока меньше, чем обычно, но вскоре появятся новые.

В Витебск приходит весна.