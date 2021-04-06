Они выжили и распустились — в Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду

• 06/4/21 17:00 • Экалогія

Помните, как мартовский снегопад похоронил в Витебске распускающиеся крокусы? Узнали, что стало с цветами.
В Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

Безусловно, цветы, у которых в ту пору начали раскрываться бутоны, такой погоды не выдержали и погибли. Но их собратья, которые стали всходить позже, пережили весенние снега.

В Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

В Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

Сейчас на клумбах у памятника великому князю литовскому Ольгерду уже распустились первые крокусы. Цветов пока меньше, чем обычно, но вскоре появятся новые.

В Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

В Витебске цветут крокусы у памятника князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

В Витебск приходит весна.

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