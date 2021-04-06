Олег Газманов обозвал ботами и хейтерами комментаторов, а еще один украинский ведущий отказался ехать на «Славянский базар в Витебске»

Сяржук Серабро • 06/4/21 12:45 • Культура

Почему Олег Газманов призывает сторонников бойкота «Славянского базара в Витебске» «учиться на ошибках России и Украины», а Андрей Доманский тоже отказался вести фестиваль?



Олег Газманов не испугался «хейтеров и армии ботов»

Народный артист России Олег Газманов в эфире телеканала СТВ сравнил политическую ситуацию в Беларуси с конституционным кризисом 1993 года в РФ, когда Борис Ельцин подавил оппозиционный ему Верховный Совет Российской Федерации военной силой:

— Я, конечно, понимаю, что происходит. Мы все это прошли в 90-е. У нас и танки по Белому дому стреляли, и все это было уже. Я просто хочу обратиться к молодым, активным, которые хотят все перевернуть, чтобы жизнь была другая, новая. Ребята, учитесь на ошибках России, ошибках Украины!

Сам певец в 1993 году поддержал российского президента Ельцина и принял участие кампании «Да—да—нет—да», приуроченной к российскому референдуму 25 апреля 1993 года. Результатом стало прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти.

— Как правило, поток хейта не показывает, сколько реально людей против того, чтобы я приехал и выступил. Там работают боты, работает целая армия. И причем — в основном из заграницы, — обвиняет в буллинге артистов сторонников бойкота фестиваля господин Газманов.

Напомним, что в прошлом году Олег Газманов возглавил на «Славянском базаре в Витебске» жюри взрослого конкурса. Он приехал в Беларусь на фестиваль не смотря на угрозу заражения коронавирусом.

Комментаторы продолжают троллить певца и теперь уже обращаются к нему от имени «ботов, которым заплатил Госдеп».

Андрей Доманский не давал согласия на участие в фестивале

В тоже время украинский телеведущий Андрей Доманский, который, согласно афише «Славянского базара» должен был заменить «отказника» Тимура Мирошниченко, тоже заявил, что не поедет в Витебск.

— Уважаемые белорусы! Я не еду на «Славянский базар»! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ. Спасибо за понимание, всем мир,* — написал в Instagram ведущий канала «Интер» на следующий день после того, как его имя появилось в программе.

Не смотря на это заявление Андрей Доманский все еще значится ведущим фестиваля от Украины на официальном сайте «Славянского базара в Витебске» на гала-концерте закрытия.

Вести концерт торжественного открытия «Славянского базара в Витебске», на котором обычно присутствует Александр Лукашенко, должна Заслуженная артистка Украины Оксана Антонюк, которая является ведущей ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.