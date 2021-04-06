На ICO вышло витебское предприятие, занимающееся переработкой отходов

Сяржук Серабро • 06/4/21 15:20 • Эканоміка

Витебский завод промышленной переработки разместил свои токены на криптобирже Finstore.by, они номинированы в долларах США и российских рублях.



Эта компания занимается вывозом, сортировкой и переработкой отходов в Витебске. Она выпустила 4000 токенов по 50 долларов и 3040 токенов по 5000 российских рублей.

Таким образом, всего ЗАO «Витебский завод промышленной переработки» собирается привлечь через биржу 200 000 долларов США и 15 200 000 российских рублей.

Токены размещаются под 9,55% годовых, рублевые на 3 года, а долларовые — на четыре года. Доходы будут выплачиваться ежеквартально.

Пока инвесторы приобрели только 17 токенов, номинированных в российских рублях.

Напомним, что первым производственным предприятием Беларуси, вышедшим на ICO, стало витебское СООО «Белвест» в октябре 2019 года. За первый месяц обувной фабрике удалось привлечь порядка 400 000 евро.