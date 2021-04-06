Молодая парочка пробиралась из Парижа в Санкт-Петербург, их поймали в Верхнедвинском районе

Іван Дзедушкін • 06/4/21 21:37 • Турызм

Юных россиян поймали белорусские пограничники, когда те перешли латвийско-белорусскую границу, чтобы попасть в Санкт-Петербург. Путешествие парочки началось в Париже.



На прошлой неделе за нарушение государственной границы в Верхнедвинском районе пограничники задержали 27-летнего парня и 28-летнюю девушку — граждане Российской Федерации нелегально пробирались домой, сообщает пресс-служба ГПК.

Как выяснилось, парочка выбралась из Парижа и проехала почти всю закрытую на карантин Европу. Они добрались до Латвии и перешли через границу в Беларусь, чтобы попасть в Санкт-Петербург. Но здесь путешествие россиян остановили белорусские пограничники.

Молодых людей задержали и начали в их отношении административный процесс. Теперь путешественникам грозит штраф до 3480 рублей каждому, что в сумме составит более 200 000 российских рублей.