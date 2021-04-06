Беларусь попытается закупать личинок угря в Великобритании в обход запрета ЕС

ННВ • 06/4/21 22:32 • Экалогія

Чтобы зарыбить белорусские озера угрем личинку этой рыбы попытаются купить в Великобритании, чтобы обойти запрет Евросоюза.



Во время встречи председатель Браславского райисполкома Александра Боданина с начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрием Тертелем была поднята тема зарыбления Браславских озер личинками угря, оно не проводилось уже 13 лет.

В 2008 году европейский угорь был внесен в Красную книгу МСОП. В том же году Евросоюз запретил продажу личинок угря третьим странам, в том числе Беларуси. Не смотря на это, в нашей стране до сих пор продолжается промысловый вылов этой рыбы.

Теперь, после выхода Великобритании из ЕС, белорусская сторона надеется наладить импортом личинок угря из этой страны. Об этом во время встречи рассказал генеральный директор Национального парка «Браславские озера» Михаил Чичко, сообщает газета «Браслаўская звязда».

С учетом того, что зарыбление последний раз проводилось в 2007-2008 года, а вылов продолжался, для восстановления популяции необходимо 1 700 000 личинок. Для закупки такого количества мальков требуется специальная госпрограмма.

Угорь, который водится в реках Беларуси, нерестится в открытом океане. По мнению ученых, это происходит в Саргасовом море. Затем подросшие личинки попадали в белорусские реки из Балатийского моря, а взрослые угри могли путешествовать между водоемами даже по росяной траве.

Однако строительство ГЭС перекрыло личинкам путь по рекам в Беларусь. Так, на Двине в Латвии была еще в 1939 году была построена Кегумская ГЭС, а затем, в советские времена Плявинская и Рижская ГЭС. Уже в XXI веке Беларусь построила на этой реке гидроэлектростанции у Полоцка и Витебска.

На Немане в 1960 году ввели в строй Каунасскую ГЭС в Литве, а на Висле, из которой угорь попадал в Буг, в 1970 году Влоцлавецкую ГЭС в Польше.

В БССР личинок угря для озер в северной части республики импортировали из Франции и Великобритании. В 10-й пятилетке (1976-1980 годы) в водоемы Беларуси выпускалось 100 000 000 особей ежегодно (sic!). В 1982 году угрем зарыбили 35 озер.