Военные и милиция заявили о поимке беглого солдата в Ушачском районе, его выдала сельчанка

Зоя Машэка • 05/4/21 11:30 • Грамадства

Сбежавшего из армии рядового Александра Караткевича вчера вечером задержали в Ушачском районе в деревеньке среди лесов.



4 апреля около 20:00 в милицию позвонила жительница деревни Лобани, находящейся примерно в 2,5 километрах от агрогородка Сорочино, где был брошен армейский грузовик, и заявила, что видела парня, похожего на сбежавшего солдата.

К небольшой деревеньке, почти со всех сторон окруженной густыми лесами, отправили силы милиции, которым удалось задержать молодого человека. Министерство обороны утверждает, что рядовой, самовольно покинувший полигон в Брестской области, найден невредимым.

Пресс-служба МВД распространила сообщение о том, что с задержанным военнослужащим проводятся оперативные и следственные мероприятия. Военное ведомство говорит о проверке, для выяснения причины оставления полигона. А правовая оценка правонарушениям будет дана в рамках расследования.

Напомним, что солдат-срочник уехал на военном грузовике с полигона ВВС и ПВО «Доманово» в Ивацевичском районе Брестской области 2 апреля. До Сорочино в Ушачском районе Витебской области боец должен был проехать 400 километров, если проезжал Минск по МКАД ил 450 километров, если объезжал столицу по МКАД2.

Сейчас ушедшему в «самоволку» 19-летнему Александру Караткевичу грозит уголовное дело по части 1 статьи 445 УК — самовольное оставление части или места службы военнослужащим срочной военной службы. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ареста, срок в кодексе не указан.

В начале 2000-х санкции части 1 статьи 445 УК были еще суровее, кроме ареста сроком до полугода предусматривалось направление военнослужащего в дисциплинарную воинскую часть на срок до одного года. Последний дисбат в Беларуси расформировали в 2011 году.

Впрочем, поскольку солдат впервые сбежал из армии и характеризовался положительно, он может быть освобожден от уголовной ответственности, если содеянное явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.