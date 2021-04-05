Витебская милиция снова закупает армейские термосы для пищи

Сяржук Серабро • 05/4/21 12:13 • Эканоміка

Еще 20 полевых термосов для переноса пищи решило приобрести Управление внутренних дел Витебского облисполкома.



Осенью «Народные новости Витебска» сообщали о закупке 25-ти 6-литровых термосов, которые в войсках используются для транспортировки горячей еды в полевых условиях, если кухню нельзя расположить в непосредственной близости от личного состава.

Сейчас УВД закупает еще 20 подобным термосов. Правда, на этот раз приобретаются 10 штук объемом 6 литров и 10 штук объемом 12 литров.

Партию полевых термосов должны поставить витебской милиции до 10 мая. Ориентировочная и стоимость составляет 2900 рублей, оплатят покупку из республиканского бюджета.