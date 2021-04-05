В Витебске разлилась Двина, затопит ли паводок устье Витьбы с мостом и скульптурой?

• 05/4/21 21:08 • Экалогія

На Двине начался весенний паводок, в результате в районе Кировского моста в Витебске оказалась затопленной набережная. Такого высокого уровня воды в реке не было уже несколько лет.
Стая лебедей на Двине на фоне Свято-Успенского собора во время весеннего паводка. Фото Сергея Серебро

В черте Витебске прибывать вода в Двине начала с 27 марта, к 5 апреля уровень воды поднялся на 343 сантиметра и достиг отметки 555 сантиметров над уровнем 0 гидрологического поста областного центра. Последний раз такая высокая вода в Двине была в 2018 году, когда в городе уровень воды в реке составил 520 сантиметров над 0 поста.

затопленная набережная у Кировского моста в Витебске во время весеннего паводка на Двине. Фото Сергея Серебро

Девушка делает селфи на фоне кружащихся птиц. Фото Сергея Серебро

Затопленная набережная у Кировского моста в Витебске во время весеннего паводка на Двине. Фото Сергея Серебро

Наибольший рост уровня воды отмечался 2 апреля, когда за сутки прибыло на 76 сантиметров. К 4 апреля Двина уже затопила набережную в центре Витебска. За последние сутки воды прибыло всего 10 сантиметров.

Лебеди и чайки на разлившейся Двине в Витебске. Фото Сергея Серебро

Затопленная набережная у Кировского моста в Витебске во время весеннего паводка на Двине. Фото Сергея Серебро

Затопленная пристань в Витебске во время весеннего паводка на Двине. Фото Сергея Серебро

Чтобы затопить площадку со скульптурой Золотой рыбки и пешеходный мост в устье Витьбы, вода в реке должны подняться примерно до 710 сантиметров над 0 поста, как 2013 году, когда еще не было Витебской ГЭС с ее плотиной. То есть к нынешнему уровню должно прибыть еще полтора метра.

Затопленная пристань в Витебске во время весеннего паводка на Двине. Фото Сергея Серебро

Жители Витебска кормят птиц на разлившейся Двине. Фото Сергея Серебро

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