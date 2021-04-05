В Витебске разлилась Двина, затопит ли паводок устье Витьбы с мостом и скульптурой?

Сяржук Серабро • 05/4/21 21:08 • Экалогія

На Двине начался весенний паводок, в результате в районе Кировского моста в Витебске оказалась затопленной набережная. Такого высокого уровня воды в реке не было уже несколько лет.



В черте Витебске прибывать вода в Двине начала с 27 марта, к 5 апреля уровень воды поднялся на 343 сантиметра и достиг отметки 555 сантиметров над уровнем 0 гидрологического поста областного центра. Последний раз такая высокая вода в Двине была в 2018 году, когда в городе уровень воды в реке составил 520 сантиметров над 0 поста.

Наибольший рост уровня воды отмечался 2 апреля, когда за сутки прибыло на 76 сантиметров. К 4 апреля Двина уже затопила набережную в центре Витебска. За последние сутки воды прибыло всего 10 сантиметров.

Чтобы затопить площадку со скульптурой Золотой рыбки и пешеходный мост в устье Витьбы, вода в реке должны подняться примерно до 710 сантиметров над 0 поста, как 2013 году, когда еще не было Витебской ГЭС с ее плотиной. То есть к нынешнему уровню должно прибыть еще полтора метра.