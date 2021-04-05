Эфирное телевидение отключат во вторник и среду в ряде районов Витебской области

Сяржук Серабро • 05/4/21 13:00 • Культура

6 и 7 апреля в некоторых районах Витебской области временно будет отсутствовать эфирное телевизионное вещание в форматах DVB-T/T2.



6 апреля с 9:10 до 15:00 из-за проведения ремонтно-наладочных работ на АРТПС в Браславе на территории Браславского, Миорского и Шарковщинского районов будет отсутствовать вещание обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ и радиовещательных программ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Столица, Радио Витебск, Радио Беларусь, Европа Плюс.

В тот же день c 10:00 до 16:00 на территории Городокского района прекратится передача с АРТПС в Бычихе обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ и радиовещательных программ 1НКБР, Культура, Радио Витебск.

7 апреля c 9:00 до 16:00 отключится вещание с АРТПС в Ушачах на территорию Ушачского, Полоцкого, Глубокского, Лепельского, Бешенковичского, Шумилинского, Миорского, Докшицкого и Шарковщинского районов обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ и радиовещательных программ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Столица, Радио Витебск, Европа+, Новое Радио, Юмор ФМ, Авто радио.