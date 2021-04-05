2000 саморезов пришлось закрутить школьнику из Опсы, чтобы занять первое место на республиканском конкурсе

ННВ • 05/4/21 13:25 • Адукацыя

Панно из шурупов восьмиклассника Дмитрия Червинского, который живет в агрогородке Опса Браславского района, заняло первое место на «ТехноЕлка».



Ученик Опсовской яслей-сада-средней школы, работавший под руководством педагога Леонида Стриновича решил изготовить для конкурса символ 2021 года по китайскому календарю — металлического быка, пишет газета «Браслаўская звязда».

На изготовление панно размером 50 на 50 сантиметров у школьника ушло две тысячи шурупов и около недели времени. Работу признали лучшей в районе, оно успешно прошло областной этап в Витебске и попало в Минск на заключительный этап конкурса.

Там восьмикласснику из Браславского района присуди первое место личном первентсве в номинации «Символ 2021 года» и наградили дипломом.