В Витебске открылась юбилейная выставка мастера акварели Феликса Гумена

Юрый Шэпелеў • 04/4/21 7:38 • Культура

В Витебском художественном музее открылась выставка Феликса Гумена «Мой родны кут», посвященная 80-летию мэтра витебской акварели. В экспозиции представлены работы художника разных лет в жанре пейзажа и натюрморта.



Творчество художника и преподавателя Феликса Фёдоровича Гумена, известно близко многим ценителям жанра акварели. Являясь выдающейся и неординарной личностью, художник привлекает к себе внимание людей самых разных характеров и образа мыслей. Феликс Гумен не только дарит людям своё творчество, он учит отношению к искусству и жизни в целом.

Феликс Гумен родился 28 марта 1941 года в Амурской области на Дальнем Востоке в семье военнослужащего. В 1958 году Гумен поступил на художественно-графический факультет Витебского пединститута. Феликс Гумен был первым художником в СССР, чей дипломный проект представлял акварель. В результате этого смелого поступка все выпускники художественно-графических факультетов Союза получили возможность писать и защищать свои дипломные работы в той технике, которая им по душе.

После окончания института Феликс Фёдорович несколько лет работал учителем в школах Лиозненского и Полоцкого районов. Преподавал в Витебском педагогическом институте. Воспитал не одно поколение витебских акварелистов, которые по праву называют его своим учителем.

С 1972 года у витебского художника состоялось более 20 персональных выставок. Деятельность Феликса Федоровича Гумена отмечена Почетным знаком Министерства культуры Республики Беларусь, медалью за заслуги в изобразительном искусстве, городской премией «Созвездие муз», многочисленными грамотами.

Работы Феликса Гумена находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах Белорусского союза художников, Музее современного изобразительного искусства в Минске, Витебском областном краеведческом музее, Могилевском областном художественном музее имени П. Масленникова, а также частных коллекциях Беларуси и мира.