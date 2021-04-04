Три подростка вынесли мужчину из горящего дома в Яновичах

Зоя Машэка • 04/4/21 11:44 • Здарэнні

Трое подростков спасли жизнь 41-летнему жителю Янович, у которого загорелся дом.



Пожар начался близ полуночи в ночь с 3 на 4 апреля. Около 23:40 трое молодых людей шли по улице и заметили горящий дом.

Открыв двери он вошли в веранду и нашли там на полу хозяина жилища. Подростки вынесли его в безопасное место на улицу и вызвали пожарных.

К приезду спасателей дом горел открытым пламенем, частично обрушилась крыша. В результате пожара огнем в здании была уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.