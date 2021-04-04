Сбежавшего солдата официально объявили в розыск. ОМОН и внутренние войска прочесывают местность

Іван Дзедушкін • 04/4/21 0:00 • Здарэнні

МВД объявило о розыске 19-летнего солдата-срочника Александра Кароткевича, 2 апреля сбежавшего с полигона на грузовике.



Как сообщали «ННВ», молодой человек по предположению силовиков направляется в полоцкий районе, где живет его девушка. Сам он уроженец Россонов.

Теперь милиция уточняет, что автомобиль Кароткевич бросил на проезжей части в Ушачском районе, а сам скрылся в лесу возле деревни Сорочино.

В 11 районах Витебской области милиция развернула спецоперацию по поимке беглеца. Здесь местность прочесывает местная милиция, ОМОН, внутренние войска и подразделения Министерства обороны.

МВД сообщило приметы сбежавшего солдата: на вид 20 лет, спортивное телосложение, рост 182 сантиметров, волосы короткие тёмные. Одет он был в зеленый камуфляж и чёрные берцы.

Милиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении военнослужащего, позвонить по телефону 102.