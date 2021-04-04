Начался демонтаж главных часов Витебска — один циферблат на ратуше лишился стрелок

Юрый Шэпелеў • 04/4/21 0:24 • Падзеі

В Витебске, похоже, приступили к замене часового механизма курантов городской ратуши — на одном циферблате уже нет стрелок.



Первым стрелок лишился циферблат с северной стороны, который виден от дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Как сообщали «ННВ», новые стрелки для витебских курантов должны сделать по образцу прежних. Ориентировочная стоимость новых часов и их установки составляет 35 000 рублей.

Смонтировать новый механизм часов и установить стрелки на циферблаты согласно условиям закупки должны до конца мая.

Старые часы на городской ратуше были установлены еще в советское время в преддверии празднования 1000-летия Витебска в 1973 году.