Многолетнего ведущего «Славянского базара» от Украины Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Доманский

Сяржук Серабро • 04/4/21 13:11 • Культура

Телеведущий Андрей Доманский заменит на «Славянском базаре в Витебске» ведущего от Украины Тимура Мирошниченко, который отказался ехать на фестиваль по политическим мотивам. Также подтвердился бойкот со стороны некоторых артистов.



Напомним, что Мирошниченко, который вел музыкальный форум в Витебске более 10 лет, заявил, что ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. В результате он решил не ехать в Витебск и сообщил об этом организаторам.

Теперь в афише «Славянского базара» на его месте значится телеведущий украинского канала «Интер» 46-летний Андрей Доманский. На этом телеканале он ведет вокальное talent-show «Ментор» и кулинарное кулинарное «Сосед на обед».

На «Интере» в 2018 году Доманский вызвал скандал, когда в подводке к праздничному концерту к 9 мая сказал, что нельзя позволить, чтобы улицы наших городов (Украины — ред.) называли именами фашистских преступников и носили их портреты во время факельных шествий в столице. В результате здание телеканала даже пикетировалось представителями партии «Національний корпус» и организации«Національні дружини».

Также из программы «Славянского базара в Витебске» исчезли Александр Иванов с группой «Рондо» и Наташа Королева (концерт «Золотой хит»), а также Михаил Галустян (гала-концерт закрытия фестиваля).

В тоже время украинская певица Maruv все еще значится в афише фестиваля, хотя ранее сообщалось и о ее отказе от участия.