В Витебской области ловят беглого солдата, он уехал с полигона на грузовике

Іван Дзедушкін • 03/4/21 11:54 • Здарэнні

План «Перехват» был объявлен в Витебской области из-за сбежавшего солдата, предположительно на грузовике парень отправился в Полоцкий район, где живет его девушка.



Военнослужащий срочной службы покинул территорию одного из полигонов, находясь за рулем грузового автомобиля, скупо сообщает Министерство обороны. По предполагаемому направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват», в результате грузовик нашли брошенным на обочине дороги.

Сейчас силовые ведомства разыскивают сбежавшего солдата. Этот военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.

По неподтвержденной информации, срочник мог уехать с полигона «Доманово» и при себе якобы имел оружие. Это полигон ВВС и ПВО и находится он в Ивацевичском районе Брестской области. При том грузовик нашли у леса уже в Ушачском районе.