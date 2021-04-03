Плохой водой в Бешенковичах занялся Следственный комитет

Зоя Машэка • 03/4/21 12:11 • Здароўе

Состояние воды в водопроводе Бешенковичей ухудшилось после некоего инцидента на станции обезжелезивания — СК.



По предварительным данным Следственного комитета указанный инцидент, а речь, вероятно, идет о станции «Молодежная», произошел в конце марта. В чем суть инцидент ведомство не раскрывает.

Следственное управление УСК по Витебской области начало проверку по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей городского поселка с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды.

Следователи провели осмотр станции обезжелезивания, они изъяли документацию и оборудование. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводят опросы медиков и пострадавших.

Окончательную правовую оценку этому инциденту должны дать по результатам проверки.

Напомним, что райисполком официально принес извинения жителям Бешенковичей за проблемы с водопроводной водой в городском поселке.