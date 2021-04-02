Затопило автомобильный мост в Лиозненском районе

Зоя Машэка • 02/4/21 12:23 • Здарэнні

В результате весеннего паводка воды реки Ордышевка затопили автомобильный мост на дороге к деревне Кучинщина.



Связь с этой деревней осталась по пешеходному подвесному мосту через реку Лучоса. В населенном пункте сейчас живут 7 человек.

Вода над полотном затопленного моста поднялась на 30 сантиметров, ширина разлива достигает 10 метров. Угрозы подтопления жилых домов и хозяйственных построек в деревне нет, уверяет МЧС.

Мост через Ордышевку затапливало в 2013 и 2017 годах. В первом случае вода в реке поднялась выше моста 13 апреля, во втором — 4 марта.

Четыре года назад экспедиция «ННВ» попыталась во время паводка добраться до Кучинщины, где тогда жили 8 человек, но это не удалось, так как и подвесной мост оказался отрезан весенними водами.

В Витебске за минувшие сутки уровень воды в Двине поднялся на 76 сантиметров.