Вы Лукашенко хотите сделать плохо? — завсегдатай «Славянского базара» критик Сергей Соседов раскритиковал бойкот фестиваля

ННВ • 02/4/21 22:15 • Культура

Российский музыкальный критик Сергей Соседов негативно отозвался о решении некоторых артистов бойкотировать «Славянский базар в Витебске». Он считает, что Лукашенко не заметит их отсутствия.



*— Вы можете быть не согласны с режимом Лукашенко, вы можете что угодно говорить про него, но вы едете не к Лукашенко. Лукашенко на вас глубоко наплевать, он вас всех в упор не видит и не знает, кто вы такие. Он видит нескольких больших артистов, которые к нему с удовольствием поедут всегда. Вообще, зачем едет любой артист куда-либо? Он едет к зрителю. И когда они отказываются ехать на фестиваль, они отказываются от зрителя. Поэтому мне жалко таких артистов. Если для них публика — это размытое пятно, и для них не значат ничего люди, белорусы, которые отдают свои последние деньги на концерт, — приводит слова критика сайт «Слово и дело».

При этом, однако, господин Соседов как бы не замечает, что упомянутые артисты принимают такое решение не с бухты-барахты, а как раз под давлением своих поклонников в соцсетях. Причем чаще всего это как раз те белорусы, которые, по мнению критика, должны нести на концерт свои последние деньги.

— Вы Лукашенко хотите сделать плохо? Не смешите его тапочки! Вы сделаете плохо только людям, своим поклонникам, которые хотели бы вас увидеть, — резюмирует Сергей Соседов.

Примечательно, что это издание кроме уже известных случаев отказов артистов выступать на «Славянском базаре в Витебске», упоминает еще и противоречиво высказавшихся об участие в фестивале представителей Стаса Пьехи, Эмина Агаларова, Аниты Цой, Сергея Пенкина, Тамары Гвердцители и Николая Баскова. Причем Басков, как раз один из тех больших артистов, отказ которого Лукашенко уж безусловно заметит.