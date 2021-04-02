Всего на 2% сократился список нуждающихся в улучшении жилищных условий в Витебской области за прошлый год

Сяржук Серабро • 02/4/21 14:52 • Грамадства

За минувший год количество жителей Витебщины, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось всего на 2,16%. Сейчас в списке 63 300 семей.



Это данные на конце 2020 года, в конце 2019 этот список был больше 1400 семей, то есть, получается, на очереди стояло 64 700 нуждающихся.

Всего же в 2020 году по данным областной статистики получили жилье и улучшили жилищные условия 2800 граждан (семей). Среди них 600 молодых семей, 1400 многодетных семей, 300 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

Напомним, что за 2020 год в Витебской области было построено 3900 новых квартир, что на 9% меньше, чем в 2019.