Райисполком извинился перед жителями Бешенковичей за плохую воду

ННВ • 02/4/21 23:24 • Здароўе

Бешенковичский райисполком принес извинения жителям городского поселка за неудобства доставленные аварией на водопроводе, в результате которой некоторые горожане заболели.



2 апреля в Бешенковичах прошел оперативный штаб по рассмотрению ситуации, касающейся проблем с водоснабжением. В райцентре по прежнем работает только одна станция обезжелезивания, поэтому принято решение продолжить в выходные подвозить воду цистернами.

Как сообщает газета «Зара», на станции обезжелезивания «Молодёжная» продолжаются регламентные работы, о точной дате её запуска пока ничего неизвестно.

Отметим, что днем ранее заявлялось, что на этой станции уже проведены все необходимые технологические и эпидемиологические мероприятия. Ее собирались запускать после забора и исследования проб воды.

Кроме того, в горпоселке планируют с сегодняшней ночи начать поэтапную промывку внутридомовых сетей в микрорайоне улицы Молодёжной. За выходные надеются полностью промыть внутренние сети в СШ №1 и детском-саду №6.

В субботу, 3 апреля, прямую телефонную линю с жителями района проведет заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан. Звонить ему можно с 9:00 до 12:00 по номеру +375-2131-6-40-59.