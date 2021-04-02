Почти в 3 раза выросло количество киберпреступлений в Витебской области за прошлый год

Іван Дзедушкін • 02/4/21 16:28 • Крымінал

За 2020 год количество преступлений в сфере высоких технологий на Витебщине увеличилось почти в три раза, в 2021 году динамика тоже негативная.



В прошлом году в области было зарегистрировано 3021 такое преступление, тогда как в 2019 — только 1132. Таким образом, рост киберпреступности в регионе составил 266,87%.

Как писали «ННВ», за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 2933 преступлений в сфере высоких технологий, значит, на декабрь пришлось всего 88 случаев.

Однако, за первые два месяца 2021 года зарегистрировано уже 447 подобных злодеяний, или в среднем 223 в месяц. При этом за январь-февраль 2020 года зафиксировали 186 киберпреступлений, сообщает областная прокуратура.

Как видим, в начале года наблюдался рост преступности в сфере высоких технологий на 240% даже по сравнению с прошлым годом. Если подобная негативная динамика сохранится и правоохранительные органы не смогут ее переломить, то можно ожидать порядка 7250 киберпреступлений на территории Витебщины.