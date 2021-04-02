Около 4000 человек переболели COVID-19 на «Нафтане»

ННВ • 02/4/21 23:06 • Здароўе

В открытом акционерном обществе «Нафтан» коронавирусной инфекцией за две волны эпидемии переболело около 40% коллектива.



Такие данные были озвучены генеральным директором ОАО Андреем Сойко на встрече с руководителями цехов и производств завода «Полимир». По его словам, пик заболеваемости пришелся ноябрь–декабрь прошлого года.

Как писали «ННВ» во время пика второй волны на этом предприятии одновременно болели до 800 человек.

На заводах «Нафтан» и «Полимир» в Новополоцке работают немногим более 10 000 человек. Так что количество переболевших COVID-19 там могло достигнуть 4000.

По данным Минздрава на 2 апреля в Беларуси всего зарегистрировано 324 694 случая заражения людей коронавирусом. Получается, что примерно 1,2% переболевших — это работники ОАО «Нафтан».